Погода на вихідні 11-12 травня: нарешті комфортне тепло

До України знову повертається весняне тепло. Вихідними погода порадує українців.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу, 11 травня, вночі очікується +4+11 градусів, без заморозків, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13+18 градусів, на півдні та на Закарпатті до +22 градусів. Місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході.

У неділю, 12 травня, опадів в Україні не передбачається, тільки на Сумщині пройде невеликий дощ.

Температура повітря дещо знизиться, вночі +3+8 градусів, на крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків, протягом дня в Україні потепліє до +10+16 градусів, на півдні та на Закарпатті очікується +17+20 градусів.

У Києві 11 та 12 травня без істотних опадів, хмарно. У суботу тепліше, +15+17 градусів, в неділю похолоднішає до +11+13 градусів.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. Середньомісячна температура повітря квітня у столиці становила 12,8°С, що на 2,8°С вище кліматичної норми. Цей місяць став третім найтеплішим за 144 роки спостережень.

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