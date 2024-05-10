Електровантажівки NEXTEM з’явились на українському ринку

Уперше побачити на власні очі та протестувати авто можна в Києві з 14-го по 16-те травня у Міжнародному виставковому центрі. Буде представлено одразу дві автівки, які сьогодні вже є у наявності.

NEXTEM ORCA - маленький помічник для всіх підприємців. Запас ходу 200км. Батарея - 33Квт. Вантажопід’ємність - 1000кг.

NEXTEM HUMPBACK - ідеальна міська вантажівка для бізнесу та комунального сектору. Запас ходу - 300км. Батарея - 66квт. Вантажопід’ємність - 1500кг.

Ці електровантажівки вже завоювали свого користувача у світі. Багато європейських підприємств, в тому числі німецькі та італійські, вже використовують їх. Офіційні представники NEXTEM кажуть, що цей транспорт неодмінно сподобається українцям.

Єгор Морозов

“Комерційний транспорт NEXTEM корисний для бізнесу та комунальних підприємств. Це економія коштів із турботою про довкілля. Наразі ми продаємо автівки NEXTEM, але в планах створити комплексну інфраструктуру. Вже зараз ми маємо можливості якісно обслуговувати вантажні електромобілі. Всіх бажаючих запрошуємо протестувати авто. Завдяки лізинговим програмам ці автомобілі стають більш доступними для бізнесу та комунальних підприємств”, - розповідає директор компанії NEXTEM Єгор Морозов.

Додамо, що NEXTEM забезпечує звичайний рівень комфорту, до якого вже звикли водії дизельних автомобілів: електровантажівка оснащена кліматичною системою, електричними склопідіймачами, електропідсилювачем керма тощо. Шасі електровантажівок можуть мати на собі будь-який тип надбудови та нічим не поступаються звичайним автомобілям із ДВЗ.

Записатись на тест-драйв можна за номером - 067 535 12 00