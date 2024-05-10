У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція: яка причина

В Україні у поминальні дні біля кладовищ будуть чергувати поліцейські. Правоохоронці можуть перевіряти людей, українців просять бути обачними.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

За її словами, понад 12 тисяч поліцейських забезпечуватимуть правопорядок на більш ніж 9 000 кладовищ у різних регіонах країни. Правоохоронці можуть вибірково перевіряти відвідувачів з метою запобігання правопорушенням та провокаціям.

"Відвідувати у ці дні кладовища або ні - це вибір кожного. Але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там немає", - сказала вона.

Представниця поліції закликала українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування, а також пам'ятати, що є регіони в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Усі інші кладовища в регіонах, наприклад на Чернігівщині, визначена конкретна кількість тих місць, куди люди можуть прийти і де може бути безпечно.

"Це пов'язано з мінною небезпекою та ще не всі роботи із розмінувань на деокупованих територіях завершені. Окрім того, звертаємося до громадян, які проживають у прифронтових регіонах. Щоб вони уникали в ці дні відвідування кладовищ, що безпосередньо пов'язано з безпекою. Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей", - додала речниця.

Вона нагадала, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно негайно телефонувати до профільних служб чи звертатися до правоохоронців, які поблизу кладовища несуть службу. Крім того, не виключають обстріли з боку ворога.

"Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, що у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача - уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій", - заявила Гірдвіліс.

Нагадаємо, правоохоронці не виключають масованих атак РФ по Україні на Великдень та поминальні дні, тому закликають дотримуватися правил безпеки. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький дав поради, як уберегтися від можливих масованих атак.

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