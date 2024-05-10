Война РФ против Украины: возможен ли "Минск-3 "– мнение посла Германии

Посол Германии в Украине Мартин Егер подчеркнул, что эта война ведется за то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым, и только Украина может решать, когда станут возможны переговоры с Россией и какое решение возможно.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "1+1" телеведущей Маричке Падалко.

"Мы не будем давать Украине какие-либо указания. Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет ни одного "Минска-3". Германия очень сильно поддерживает формулу мира президента Зеленского. Мы считаем это подходящим подходом, чтобы закончить эту войну. Мы не только с самого начала участвовали в этом. Кроме того, мы будем участниками саммита мира в Швейцарии на высоком уровне. То есть мы на вашей стороне и будем вместе с Украиной и поддерживать такое решение после завершения войны", - отметил посол.

Мартин Егер подчеркнул, что очень важно, чтобы у Украины была уверенность, что она сможет жить в безопасности от России. Эта уверенность в безопасности от России очень важна, и именно за это Германия должна выступать.

"Я думаю, что для "Минска-3" нет ни малейшего шанса. Я совсем не вижу, как это могло бы функционировать. Такое продолжение этого старого подхода я не представляю никак!", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Посол Германии в Украине: "Минская-3 не будет. Никакого шанса"

Напомним, Мартин Егер рассказал, что ждет украинцев призывного возраста в Германии.

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