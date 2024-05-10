Когда Украина станет членом НАТО – прогноз посла Германии

Посол Германии в Украине Мартин Егер убежден, что будущее Украины – в НАТО, однако это невозможно, пока продолжается полномасштабная война.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "1+1" телеведущей Маричке Падалко.

"Как человек, который находится в Украине, но также как дипломат, я уверен в том, что будущее Украины именно в НАТО. Есть консенсус и в НАТО, и я думаю, и здесь в Украине с правительством Украины, что членство в НАТО нереально, пока идет война", - отметил он.

Мартин Егер подчеркнул, что сейчас союзники поддерживают Украину в том, чтобы победить в этой войне и защищать свою независимость, свою свободу от России.

"А когда-то эта война закончится, и тогда эти вопросы надо будет обдумывать, и тогда будет сделано то, о чем я уже упомянул – будет уклад", - резюмировал немецкий посол.

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Напомним, посол Германии ответил, возможен ли "Минск-3" между РФ и Украиной.

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