Безпекова угода України зі США: у Кремлі відреагували

Напередодні Україна та США підписали безпекову угоду. У Кремлі заявили, що цей документ буцімто "нічого не означає".

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Такі документи не мають юридичної сили", – стверджує російська політикиня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії підписали 13 червня 10-річну двосторонню безпекову угоду. Вона повинна посилити оборонні спроможності України та стати кроком на шляху до можливого членства в НАТО. Як запевнили в Офісі президента, угода кардинальним чином відрізняється від Будапештського меморандуму. Вона містить чіткі кроки реалізації та зобов’язання сторін.

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