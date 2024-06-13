"Кардинально відрізняється від Будапештського меморандуму": Єрмак розкрив деталі безпекової угоди зі США

Йдеться про стабільну підтримку з боку Штатів на 10 років.

Угода є найсильнішою з усіх, які були укладені між Україною та США за час нашої незалежності. Вона кардинальним чином відрізняється від Будапештського меморандуму, бо містить чіткі кроки реалізації та зобов'язання сторін.

Про це заявив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Що відомо про договір

Як деталізував Єрмак, угода містить юридично зобов'язуючу частину – це дає документу особливе значення. В ній зазначається, що Америка зобов'язується забезпечувати стабільний рівень підтримки України щороку на 10 років. Йдеться про ключові аспекти підтримки, зокрема оборонну.

"Протягом двох місяців з моменту її підписання документ буде зареєстровано в ООН, як передбачено Статутом цієї організації. Таким чином цей договір офіційно вводиться в міжнародний обіг", – наголосили в ОПУ.

Зокрема, угода підтверджує дію всіх попередніх договорів у безпековій галузі, а також наголошує: майбутнє України – в НАТО.

"Важливим моментом є те, що цей документ сторони розглядають як місток до нашого вступу в Альянс, це було обговорено під час підготовки документа", – зауважив Єрмак.

Крім цього, продовжив він, угода містить всі ключові елементи Формули миру:

відновлення суверенітету й територіальної цілісності України;

притягнення до відповідальності країни-агресора та її воєнних злочинців;

санкційний тиск на РФ та передача її конфіскованих активів на користь України.

В цьому контексті США повністю підтримують наше бачення: справедливий мир, що враховує інтереси України. Це необхідна умова для гарантії безпеки нашої держави.

"Документ не зводиться тільки до військового та воєнного співробітництва між Україною та США. Важливою його частиною є співробітництво в економічному відновленні, в питаннях інвестування. Зокрема США допоможуть Україні в галузі енергетичної безпеки, її децентралізації та подальшій інтеграції з європейською. Також угода передбачає подальшу допомогу Сполучених Штатів у реформах та підвищенні прозорості роботи нашої державної машини", – констатував посадовець.

Завдяки цій та іншим угодам Україна створює нову безпекову архітектуру для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. Наша держава більше не залишиться сам на сам з агресором Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден в Італії на саміті G7 підписали безпекову угоду.

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