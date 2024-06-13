Дмитро Гордон різко пройшовся по відомих інтерв'юерах Дьоміну, Раміні й Антонюк

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон висловився про відомих українських журналістів і їхню роботу.

Так, знаменитий інтерв'юер оцінив професійність Раміни Есхакзай, Слави Дьоміна, Емми Антонюк і Маші Єфросиніної. Зокрема, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Дмитро зазначив, що він захоплюється Єфросиніною та Поляковою та зовсім не цікавиться діяльністю блогерок Раміни й Антонюк. Тим часом у ведучого доволі двояке ставлення до колеги Дьоміна.

Дмитро Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

"Раміна – не мій "size" (з англ. – формат). Слава Дьомін – вже цікавіше, що він робить, але мені здається, що він хоче сподобатися своїм співрозмовникам, а це мені не подобається. Єфросиніна дуже професійно робить свою справу. Мені подобається програма з Олею Поляковою. Багато героїв Маші Єфросиніної мені просто не подобаються, тому я не дивлюся ці програми, але це дуже суб'єктивна справа. Маша молодець. Емма Антонюк – не знаю, хто це", - відповів Гордон.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон також прокоментував і свої інтерв'ю. Зокрема, журналіст зізнався, яке з них йому принесло найбільший заробіток.

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