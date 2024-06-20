Чи можуть призивати людей віком до 25 років: нардеп дав чітку відповідь

В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі.

Про це в етері "Еспресо" розповів Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ.

"У нас немає заборони призивати людей до 25 років. У нас є поняття призовники, а є військовозобов'язані, і це дві різні категорії людей. Призовники – ті люди, які не відслужили строкову службу, не навчалися на військовій кафедрі, відповідно, до 25 років не набули статус військовозобов'язаного. Вони дійсно не призиваються, можуть піти тільки за власним бажанням на контракт. Для таких людей є можливість йти на річні контракти, а після них вже, наприклад, демобілізовуватися. До 25 років їх ніхто призивати не буде. Цю норму ми зробили, і це хороша історія, коли ти на рік можеш призватися, якщо тобі ще нема 25 років", - зауважив народний депутат України.

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За словами Костенка, інша історія складається, якщо людина є військовозобов'язаною, тобто у віці до 25 років була пройдена строкова служба або навчання на військовій кафедрі, або було списання у мирний час, до 25 років був отриманий військовий квиток з позначкою, що не годний у мирний час, але годний у військовий, то така людина автоматично стає військовозобов'язаною і за законом може бути призваною.

"Наприклад, якщо ти відслужив строкову службу і тобі був 21 рік на момент 2022 року, а через три дні почалася мобілізація, то ти вже є військовозобов'язаним, не дивлячись на те, що тобі 21 рік. Ти вже проходив строкову службу. Тому, ще раз повторю, що призовників не беруть до 25 років, це протизаконно, а ті, хто набув статус військовозобов'язаного, то їх цілком законно призивають, закон це дозволяє. До того ж у нас є багато курсантів військових училищ, які закінчують навчання у 22 роки. Вони ж не чекають 25 років, а йдуть, керують взводами, ротами, деякі й батальйонами", – прокоментував Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи планують в Україні ще більше знизити вік мобілізованих.

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