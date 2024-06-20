Відомий письменник вступає до лав ЗСУ

Мартин Якуб повідомив, що йде на контракт до Збройних сил України і вже пройшов ВЛК.

Письменник та волонтер із Житомира Мартин Якуб вступає до лав Збройних сил України.

Про це Мартин Якуб написав у Facebook 20 червня.

"Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в навчальний центр", – написав він.

Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в учбовий центр. Опубліковано Мартином Якубом Четвер, 20 червня 2024 р.

Мартин Якуб – український письменник та волонтер. У березні 2023 року він презентував у Житомирі виставку "Живі "розстріляні" – 15 зображень письменників "Розстріляного Відродження", створених за допомогою штучного інтелекту. Тоді в інтерв’ю "Суспільному" письменник розповів про виставку, книгу, яку пише і події якої відбуваються в селі на Житомирщині, а також про те, як розіграв роль другорядного персонажа у цій книзі та зібрав 146 тисяч гривень на ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що український письменник Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії – до бригада оперативного призначення "Хартія".

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