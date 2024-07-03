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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на 3 липня 2024-го знищено понад 547 тис. росіян. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 16 танків та 27 БпЛА.

Станом на ранок 3 липня ЗСУ знищили 546 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 546 270 (+1180) осіб,
  • танків - 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 15583 (+17) од,
  • артилерійських систем - 14712 (+57) од,
  • РСЗВ - 1115 (+1) од,
  • засоби ППО - 876 (+2) од,
  • літаків - 360 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11668 (+27),
  • крилаті ракети - 2336 (+1),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19850 (+63) од,
  • спеціальна техніка - 2464 (+12).

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував втрати армії РФ у червні. Це другий результат за весь час від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – 35 030. 

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