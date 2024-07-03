Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили ще 16 танків та 27 БпЛА.
Станом на ранок 3 липня ЗСУ знищили 546 270 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 546 270 (+1180) осіб,
- танків - 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 15583 (+17) од,
- артилерійських систем - 14712 (+57) од,
- РСЗВ - 1115 (+1) од,
- засоби ППО - 876 (+2) од,
- літаків - 360 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 11668 (+27),
- крилаті ракети - 2336 (+1),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19850 (+63) од,
- спеціальна техніка - 2464 (+12).
Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував втрати армії РФ у червні. Це другий результат за весь час від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року – 35 030.
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