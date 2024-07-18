Син скандального ексзаступника секретаря РНБО будує розкішну віллу в Іспанії – “Схеми”

Один із синів скандального ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) придбав земельну ділянку в елітному поселенні на південному узбережжі Іспанії. Тепер на ній активно ведеться будівництво нової вілли.

Про це йдеться у розслідування журналістів проєкту “Схеми”.

Земельну ділянку придбала іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє Михайло Гладковський. Це 28-річний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, відомого як давнього соратника та бізнес-партнера п’ятого президента Петра Порошенка.

Земельна ділянка розташована у закритому елітному поселенні La Zagaleta у провінції Малага. Тут проживають зірки шоубізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу. Неподалік (на відстані 15 хвилин їзди автомобілем) розташована інша вілла родини Гладковських, про яку раніше журналісти “Схем” уже робили розслідування.

Коли та за скільки придбали нерухомість

Придбання ділянки відбулося невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну — в квітні 2022 року. Будівельні роботи почалися там, найімовірніше, у червні 2022 року. Як свідчать супутникові знімки Airbus, тепер на території тривають роботи зі зведення будівлі – видно будівельний кран та фундамент майбутнього маєтку.

Точної вартості земельної ділянки та вілли, яка на ній будується, журналісти не встановили. Однак, ділянка з аналогічною площею у La Zagaleta коштувала 2,5 мільйони євро, включно з вартістю проєктування вілли.

В оголошенні, яке аналізували в розслідуванні, йдеться, що архітектор, який розробляв проєкт, оцінив вартість самого будівництва у 4,5 мільйони євро станом на вересень 2021 року. Там же сказано, що вартість готової вілли може сягати 12-15 мільйонів євро.

“Схеми” звернулись до Михайла та Олега Гладковських за коментарями щодо походження коштів на нову іспанську нерухомість. На дзвінки та повідомлення вони не відповіли.

Що відомо про Михайла Гладковського

Михайло Гладковський найменш публічний член цієї родини.

Як стверджують в розслідуванні, він дотичний до родинного бізнесу: в Україні він є співвласником декількох компаній, що входять до його структури або з ним пов’язані.

Одна з небагатьох публікацій, яку можна знайти про Михайла Гладковського в Мережі, фото із його розкішного весілля у Венеції у 2018 році. Тоді для урочистості обрали п’ятизірковий готель з першокласним сервісом.

Де зараз Олег Гладковський

Національне антикорупційне бюро затримало Олега Гладковського у жовтні 2019 року за підозрою у зловживанні владою і в декларуванні недостовірної інформації.

У травні 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про зміну підозри Олегу Гладковському у справі про зловживання з оборонним замовленням і збільшила суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до 17,44 мільйона гривень. У липні 2021 року САП передала справу до суду.

У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив його у розшук.

За інформацією журналістів, Олег Гладковський кілька разів виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки.

Гладковського-старшого - в міжнародний розшук! Завдав збитків на 17 мільйонів гривень!

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило у розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для ЗСУ.

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