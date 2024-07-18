Південноукраїнська АЕС працює в штатному режимі – коментар атомників

У соцмережах почали розповсюджувати інформацію про те, що один з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції відключили після аварії. На ПАЕС запевнили, що об'єкти енергокомплексу працюють в штатному режимі.

Про це пише "НикВести".

Що сталося

Як відомо, з кінця червня тривалість відключень світла в Україні збільшилася через спеку та планові ремонти на АЕС. Зокрема вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило "Укренерго".

Згодом у Мережі почали розповсюджувати інформацію про те, що один з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції відключили після аварії. Її вже прокоментували на ПАЕС. Так, відповідно до законів України "Про правовий режим воєнного стану" від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації, втім атомники запевнили: енергокомплекс працює у штатному режимі.

"Станом на 18.07.2024 об'єкти Південноукраїнського енергокомплексу працюють в штатному режимі. Персонал забезпечує надійну експлуатацію об’єктів. Радіаційний та протипожежний стан на промисловому майданчику та на прилеглій території перебувають на рівні природних фонових значень", – йдеться у відповіді ПАЕС.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" 28 травня уклав договір із ТОВ "Атоменергоресурс" щодо підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн.

Згідно з умовами договору, компанія "Атоменергоресурс" має до грудня відновити вогнезахисні покриття кабельних трас, відремонтувати кабельні проходки і вогнезатримуючі пояси у кабельних трасах.

Йдеться про те, що замовник не оприлюднив підсумкову відомість ресурсів та кошториси, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

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