"Енергоатом" приховав ціни на матеріали для робіт на Південноукраїнській АЕС – тендер (розслідування)

"НАЕК "Енергоатом" 28 травня уклав договір із ТОВ "Атоменергоресурс" щодо підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн.

Про це повідомляє проєкт "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро".

Згідно з умовами договору, компанія "Атоменергоресурс" має до грудня відновити вогнезахисні покриття кабельних трас, відремонтувати кабельні проходки і вогнезатримуючі пояси у кабельних трасах.

Зазначається, що замовник не оприлюднив підсумкову відомість ресурсів та кошториси, що не дозволяє порівняти ціни будматеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Крім того, фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"Атоменергоресурс" використає вогнезахисні матеріали Pyro-Safe Flammotect-A, Flammoplast SP-A2 і Dekorlack SP2 та мінеральну вату Pyro-Safe виробництва "svt" (Німеччина). Роботи оплачуватимуть протягом пів року", - йдеться у розслідуванні.

Для участі в тендері потрібно було підтвердити наявність десяти працівників із досвідом нанесення вогнезахисного матеріалу і допуском до особливих робіт. Усі працівники мали пройти навчання з нанесення вогнезахисного матеріалу на заводі-виробнику або в його офіційного представника, а також із питань охорони праці та правил пожежної безпеки.

Компанія-переможець "Атоменергоресурс" мала 15 таких працівників, зокрема 10 малярів.

Як повідомляється, столичний "Атоменергоресурс" створений 2020 року, ним володіє Олег Рудченко, а керує Віталій Бурда. Від того часу компанія на тендерах отримала близько 326 млн грн.

Так, 2022 року фірма виграла торги філії "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" щодо поставки матеріалів Pyro-Safe, після чого вже 2023 року стала отримувати великі підряди атомників щодо вогнезахисних робіт.

За даними "Наших грошей", "Атоменергоресурс" торік був найбільшим імпортером матеріалів Pyro-Safe до України, компанія ввезла їх щонайменше на $2 мільйони. Вона ввозить товари від фірм "Classic Trade s.r.o." і "Konpol, s.r.o.".

"Атоменергоресурс" ввозив вогнезахисну шпаклівку Flammotect A filler по $70 за кілограм (тобто українські податки та мита мають нараховуватись зверху на цю ціну). У Бельгії вона продається по 14 євро за кілограм, у Польщі продається по 16 євро.

"Атоменергоресурс" імпортує тонкошарову вогнезахисну фарбу Flammoplast SP-A2 по 45 доларів за кілограм, тоді як у Польщі вона продається по 15 євро за кілограм. У Саудівській Аравії покриття Flammotect A coating продається приблизно за $14 за кілограм. "Атоменергоресурс" імпортує його по $54 за кіло.

Нагадаємо, президент "Енергоатому" потрапив у скандал – журналісти знайшли маєток його тещі під Києвом за 7 млн грн, який він "відвідує".

Читайте також провідні новини дня: