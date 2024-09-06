Зеленський зустрівся з Шольцом: про що домовлялися

У п’ятницю, 6 вересня, під час робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Олафом Шольцом. Лідери двох країн домовлялися про реалізацію двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі.

Про це повідомили у пресслужбі українського президента.

Зеленський поінформував канцлера Шольца про ситуацію на фронті та наслідки російського ракетного терору проти українців, зокрема про удари по критичній інфраструктурі.

Водночас він подякував за комплексну допомогу, насамперед військову, яку Україна отримала від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Український президент зазначив те, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних сил, а також рішення про передавання Україні додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 і танків Leopard 1A5, оголошене на засіданні у форматі “Рамштайн”.

“Серед обговорених на зустрічі питань – реалізація двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь”, – йдеться у повідомленні.

Окремо лідери двох країн обговорили імплементацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив замовлення 17 вдосконалених систем ППО IRIS-T для України, щоб допомогти відбити російські атаки.

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