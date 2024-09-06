Зеленский встретился с Шольцем: о чем договаривались

Украинский президент, в частности, обсудил с канцлером ФРГ совместное производство вооружений.

В пятницу, 6 сентября, во время рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцом. Лидеры двух стран договаривались о реализации двустороннего соглашения о безопасности и возможных направлениях расширения сотрудничества в оборонной отрасли.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Зеленский проинформировал канцлера Шольца о ситуации на фронте и последствиях российского ракетного террора против украинцев, в частности об ударах по критической инфраструктуре.

При этом он поблагодарил за комплексную помощь, прежде всего, военную, которую Украина получила с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также читайте Писториус ответил, изменила ли Германия позицию по поводу ударов вглубь территории России

Украинский президент отметил то, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО разной конфигурации для укрепления Вооруженных Сил, а также решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, объявленное на заседании в формате "Рамштайн".

"Среди обсужденных на встрече вопросов — реализация двустороннего соглашения о безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли, в частности совместное производство вооружений", - говорится в сообщении.

Отдельно лидеры двух стран обсудили имплементацию Формулы мира и подготовку ко второму Саммиту мира.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ 17 усовершенствованных систем ПВО IRIS-T для Украины, чтобы помочь отразить российские атаки.

Удастся ли Зеленскому убедить партнеров! Первые результаты "Рамштайна"

Читайте также: