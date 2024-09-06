5 вариантов стильной верхней одежды на осень 2024: вещи, которые сделают ваш образ совершенным

Осенью 2024-го модные эксперты предлагают пять вариантов верхней одежды, которая будет подходить всем женщинам без исключения. В таких куртках и пальто каждая представительница прекрасного пола будет чувствовать себя непревзойденно.

Кардиган

Какая верхняя одежда в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Эта классическая вещь сделает вашу осень не только элегантной, но также теплой и комфортной. Стилисты предлагают на выбор как трикотажные кардиганы, так и вещи крупной вязки. Главное, чтобы они были монохромных оттенков, с минимальным количеством декора и правильной длины – миди или макси. Тогда ваш образ будет роскошным и женственным. Сейчас также в трендах кардиганы с бахромой и большими вязаными узорами.

Тренч

Какая верхняя одежда в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Уже много лет ни одна осень не обходится без классического тренча, и этот сезон не стал исключением. А все потому, что элегантный тренч усовершенствует любой образ, делает женщин роскошными и потрясающими. Его можно носить куда угодно, ваш аутфит в такой верхней одежде всегда будет уместным. В этом осеннем сезоне актуальны длинные тренчи бежевого, серого, белого и коричневого цветов.

Куртка-рубашка

Какая верхняя одежда в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Эта куртка является одной из топовых осенью 2024 года, а все потому что она комфортна и практична. Если в вашем гардеробе до сих пор нет такого наряда, то он непременно должен там быть. Эксперты предлагают выбирать куртки-рубашки в стиле оверсайз и длинные модели, напоминающие пальто. Такие вещи можно акцентировать поясом, чтобы сделать образ более элегантным.

Куртка-бомбер

Какая верхняя одежда в моде осенью 2024 / Фото: pixabay.com

Это любимая вещь всех модниц мира и не зря. Ведь она подходит как под джинсы, так и под платья, поэтому ее можно носить практически под все. В этом году бомберы представлены во многих вариациях, поэтому любая красавица сможет подобрать для себя идеальный вариант.

Длинное пальто

Какая верхняя одежда в моде осенью 2024 / Фото: Freepik

Ни одну осень нельзя представить без классического прямого пальто макси длины — этот сезон не стал исключением. В трендах свободные прямые модели с высоким воротником без лишних акцентов. Такая одежда сделает свою владелицу по-настоящему роскошной. К тому же эта вещь очень теплая и комфортная, поэтому она обязательно должна быть в вашем модном арсенале.

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