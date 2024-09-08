Новая стратегия Украины против дронов РФ: Bild о важной программе "убийца шахедов"

В BILD объяснили три этапа проекта Украины и союзников по борьбе против беспилотников России.

В Украине разрабатывают несколько систем "ловцов дронов". Запустить производство "убийц "шахедов" планируют к 2025 году.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Уничтожение российских аэродромов западным вооружением Украине запрещено. Поэтому правительство в Киеве считает себя искусственно ослабленным Западом", – говорится в статье.

Поэтому украинские инженеры и их западные союзники работают над инновационными решениями этой проблемы – беспилотники-"антидроны" должны остановить российские разведывательные дроны.

Проект предусматривает три этапа:

квадрокоптеры-камикадзе,

беспилотники-камикадзе самолетного типа,

"убийцы "шахедов".

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По информации издания, первый пункт уже введен. Малые беспилотники перепрограммированы так, что их можно использовать не для разведки или атаки наземных целей, а для воздушного боя.

"Еженедельно небольшие украинские беспилотники таранят около 50 российских беспилотников-разведчиков и даже сбивают большие беспилотники-камикадзе россиян", – рассказали в Bild.

Тем не менее, проблема с небольшими квадрокоптерами состоит в том, что они могут пролететь лишь небольшое расстояние, поэтому российские самолеты-разведчики могут уйти от них. В этой связи, в Украине разрабатывают так называемые "перехватчики", то есть беспилотники с неподвижными крыльями, которые могут следовать за российским противником на расстоянии до 60 километров на высоте до четырех километров. Беспилотники-"антидроны" уже проходят испытания и, как ожидается, будут развернуты позже в этом году.

На третьем этапе цель Украины – создать "убийц шахедов", которые смогут перехватывать и уничтожать иранско-российские дроны дальнего действия Shahed.

Чтобы они были эффективными, они должны иметь скорость не менее 200 км/ч и большой радиус действия (как минимум 200, а лучше 500 километров). Цена тоже играет роль.

По информации BILD, Украина надеется войти в третью фазу своей программы по борьбе с беспилотниками не позднее 2025 года.

К тому времени, в самом худшем случае, ей придется использовать дорогие ракеты Patriot и IRIS-T (4 миллиона или 500 000 евро за выстрел), чтобы стрелять в небо российскими беспилотниками, которые стоят всего 50 000 евро.

Ранее в ISW рассказали, как Украине удается успешно бороться с "Шахедами".

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