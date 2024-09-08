Украина завершила выступления на Паралимпиаде-2024: сколько завоевала медалей

В воскресенье 8 сентября сборная Украины закончила свои выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

В течение 11 соревновательных дней наши паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.

Украина заняла седьмое место в медальном зачете и стала пятой по количеству выигранных наград. По количеству завоеванных медалей это четвертый результат в истории выступлений "сине-желтых" на Паралимпиадах.

Наибольшее количество наград на Паралимпийских играх во французской столице Украина завоевала в плавании (40), лидером по медалям стал пловец Андрей Трусов, на счету которого пять наград.

Украину на Паралимпиаде в Париже представляли 140 атлетов, которые соревновались в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Украина на летних Паралимпиадах

Олимпиада Золото Серебро Бронза Количество медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сидней-2000 3 20 14 37 Афины-2004 24 12 19 55 Пекин-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Рио-2016 41 37 39 117 Токио-2020 24 47 27 98 Париж-2024 22 28 32 82

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