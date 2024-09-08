Украина завершила выступления на Паралимпиаде-2024: сколько завоевала медалей

"Сине-желтые" выбороли 82 награды, из которых 22 – золотые.
В воскресенье 8 сентября сборная Украины закончила свои выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже.
В течение 11 соревновательных дней наши паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые.
Украина заняла седьмое место в медальном зачете и стала пятой по количеству выигранных наград. По количеству завоеванных медалей это четвертый результат в истории выступлений "сине-желтых" на Паралимпиадах.
Наибольшее количество наград на Паралимпийских играх во французской столице Украина завоевала в плавании (40), лидером по медалям стал пловец Андрей Трусов, на счету которого пять наград.
Украину на Паралимпиаде в Париже представляли 140 атлетов, которые соревновались в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.
Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.
Украина на летних Паралимпиадах
|Олимпиада
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Количество медалей
|Атланта-1996
|1
|4
|2
|7
|Сидней-2000
|3
|20
|14
|37
|Афины-2004
|24
|12
|19
|55
|Пекин-2008
|24
|18
|32
|74
|Лондон-2012
|32
|24
|28
|84
|Рио-2016
|41
|37
|39
|117
|Токио-2020
|24
|47
|27
|98
|Париж-2024
|22
|28
|32
|82
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