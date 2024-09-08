Украина на Паралимпиаде-2024: расписание и онлайн-трансляция последнего соревновательного дня

В заключительный день Паралимпиады-2024 за медали поборются четыре украинских спортсмена.

В воскресенье, 8 сентября, проходит последний, одиннадцатый соревновательный день Паралимпийских игр-2024 в Париже.

В этот день за награды поборются четыре украинских спортсмена. Украина будет представлена в гребле на байдарках и каноэ и пауэрлифтинге.

Смотрите полное расписание выступлений украинцев в заключительный соревновательный день Паралимпиады-2024 и следите за их результатами в нашей онлайн-трансляции.

Церемония закрытия Паралимпийских игр-2024 состоится в 21:00 и продлится около трех часов.

Расписание выступлений украинцев в последний день Паралимпиады-2024 (8 сентября)

11:28. Гребля на байдарках и каноэ. Андрей Кривчун: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2, полуфинал

12:25. Гребля на байдарках и каноэ. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL1, финал

12:49. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2, финал

13:33. Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, финал

16:35. Паверлифтинг. Антон Крюков: более 106 кг, финал

Перед последним днем Паралимпиады-2024 сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете, имея в своем активе 79 наград: 21 золотую, 26 серебряных и 32 бронзовые. По количеству выигранных медалей наша команда идет на пятой позиции.

Украину на Паралимпийских играх в Париже представляли 140 атлетов, соревновавшихся в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

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