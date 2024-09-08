Что происходит вблизи границы: в ГНСУ объяснили активность в Беларуси

Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью по всей протяженности – от Волыни до Черниговской области.

Украинская армия не сообщает о перемещении техники или живой силы вблизи границы с РБ. Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на границе.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона 8 сентября.

В то же время Беларусь все еще остается под влиянием России, так что это направление будет оставаться для Украины угрожающим.

Он добавил, что Силы обороны должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому продолжается укрепление инженерных линий и фортификационных сооружений.

"Мы, конечно, надеемся, что у Беларуси хватит здравого смысла не поддаваться на влияние России. Мы понимаем, что страна-террористка хотела бы, чтобы более масштабно приобщилась к войне, создавала провокации на границе, но мы готовы отражать любые атаки", – подчеркнул Демченко.

По словам Демченко, учения в Беларуси продолжаются, однако войска и технику незаметно в непосредственной близости от границы.

Он добавил, что Силы обороны контролируют ситуацию.

Между тем, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии, вероятно, с территории Беларуси.

По данным латвийского Министерства, продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

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