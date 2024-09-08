Когда заработает е-система оборота медицинского каннабиса: дата

В системе будет регистрироваться более 30 различных видов операций, касающихся обращения медицинского каннабиса.

С 1 октября в Украине начнет действовать новая система контроля обращения медицинского каннабиса.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телеканала "Мы Украина".

Она отметила, электронная система будет регулировать весь процесс обращения медицинского каннабиса в стране. Система позволит Министерству здравоохранения отслеживать, как медицинский каннабис проходит путь от семян до отпуска в аптеке.

В частности, в системе будут фиксироваться более 30 различных операций, связанных с оборотом медицинского каннабиса. Это обеспечит более эффективный контроль и прозрачность в использовании медицинского каннабиса.

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Напомним, 21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

Ранее парламентарии сообщали, что после окончания войны в Украине около 4 мл людей будут нуждаться в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

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