Коли запрацює е-система обігу медичного канабісу: дата

У системі буде реєструватися понад 30 різних видів операцій, які стосуються обігу медичного канабісу.

З 1 жовтня в Україні почне діяти нова система контролю обігу медичного канабісу.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в ефірі телеканалу "Ми Україна".

Вона зазначила, електронна система буде регулювати весь процес обігу медичного канабісу в країні. Система дозволить Міністерству охорони здоров'я відстежувати, як медичний канабіс проходить шлях від насіння до відпуску в аптеці.

Зокрема, в системі будуть фіксуватися понад 30 різних операцій, пов'язаних з обігом медичного канабісу. Це забезпечить більш ефективний контроль та прозорість у використанні медичного канабісу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Медичний канабіс: одні чекають на рятівну допомогу, а інші заблокували закон

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Раніше парламентарі повідомляли, що після закінчення війни в Україні близько 4 мл людей потребуватимуть ліків на основі медичного канабісу.

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