Удар по Полтаве: под завалами до сих пор ищут людей — обзор

После вражеской атаки по Полтаве десятки человек оказались под завалами, а количество погибших и раненых значительно возросло. На кровавый ракетный удар отреагировали все чиновники Украины. Кроме того, громкое заявление сделал президент США Джо Байден.

Все, что известно о вражеском ударе по институту и больнице в Полтаве по состоянию на утро 4 сентября, рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Третье сентября – еще один черный день в нашей истории. Российская армия нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. По состоянию на 18:00 3 сентября было известно о 51 погибшем и 271 раненом в результате атаки. Такие цифры назвал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Как произошел удар по Полтаве

Взрывы в Полтаве раздались утром около 09:10. Воздушные силы предупреждали о ракете курсом на город. Официальной информации о последствиях долго не было. Впрочем, местные СМИ написали о необходимости доноров крови. На месте удара был развернут оперативный штаб.

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Через пять часов в Министерстве обороны сообщили, что враг нанес удар двумя баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки также пострадала соседняя больница. Было частично разрушено одно из зданий института связи. Люди оказались под завалами.

Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 достали из-под завалов.

Что сообщила первая леди

Тогда же стало известно о первых потерях после вражеской атаки на Полтаву. Цифры обнародовала первая леди Украины Елена Зеленская.

"Мои глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Полтавы. Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу. Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное – жизнь. Никогда этого не забудем.. Вечная память", — сказала она.

Реакция министра обороны и главы МВД

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будут выяснять также Главная инспекция Минобороны.

Полтава и вся Украина переживает страшную трагедию. Российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений города и больницы. Десятки человек погибли, сотни ранены. Спасатели и экстренные службы работают на месте. Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будут выяснять также Главная инспекция Минобороны. Сегодняшние события в Полтаве – это очередное доказательство жестокости российского террора. Мои искренние соболезнования семьям погибших”, — сказал он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вблизи места удара расположен жилмассив. В многоэтажках ударной волной выбило стекло, повреждены фасады.

Что известно о пострадавших

По состоянию на утро 4 сентября было известно, что 53 человека погибли в результате атаки на Институт в Полтаве. По уточненным данным ГСЧС, под завалами, могут находиться еще пять человек.

Пострадавших – 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. Продолжаются поисково-спасательные работы.

С 4 сентября Полтавская область – в трехдневном трауре.

Что известно о Полтавском институте связи

Трагедия, случившаяся в Полтавском военном Институте связи, всколыхнула всю страну. На странице учебного заведения была выставлена траурная свеча.

В Сети пишут, что институт якобы являлся легкой целью для врага. Мол, о нем много открытых данных.

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“Никакой разведки проводить не нужно. Даже корректировщики и информаторы не требуются для запуска баллистики. Все доступно, есть в открытых источниках. Бери и стреляй. Невозможно избежать этого. К сожалению. И виноват здесь только тот, кто избивал ракетами и убивал наших курсантов”, — пишут в соцсети.

По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, в момент российского террористического удара по Институту связи в Полтаве никаких построений не было.

"Известно, что никаких построений или других мер в момент удара не происходило++ В 09:08 прозвучала тревога, все спускались в укрытие. Через несколько минут после объявления тревоги раздались взрывы", — сказал он.

Эмоциональный комментарий военного кора

Военный обозреватель Юрий Бутусов эмоционально отреагировал на трагедию в Полтаве.

Ни один руководитель не был наказан за удары по казармам в Яворове, Николаеве, УЦ "Десна", где были массовые жертвы. Потому не удивительно, что массовые собрания продолжаются”, — написал он в соцсети.

Бутусов предположил, что массовое собрание узнала вражеская агентура, и в Сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара.

“Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты. Пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание – потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится”, — говорится в его сообщении.

ДБР открыло уголовное производство

Тем временем Государственное бюро расследований, по данным издания РБК-Украина, открыло уголовное производство из-за ракетного удара по Полтаве. Впрочем, по какой статье, пока неизвестно. По данным других медиа, ДБР открыло дело о небрежности военных из-за трагедии.

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В командовании Сухопутных войск сообщили, что проводят расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы противника.

“Командование Сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы врага. Меры по обеспечению личного состава на объектах будут ужесточены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей. Вместе с военным руководством государства призываем международных партнеров ускорить оказание помощи, которая позволит отодвинуть смертоносное российское оружие от украинских границ.”

Реакция главкома

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что военная служба правопорядка в ВСУ максимально вовлечена в оперативное расследование этого события.

“К сожалению, много погибших и раненых. Десятки человек оказались под завалами. Мои искренние соболезнования всем родным и близким.

Боль и скорбь по погибшим… Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально вовлечена в оперативное расследование этого события. Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют срока давности. Преступники будут наказаны”, — сказал он.

Как прокомментировали в Белом доме

На ракетный удар РФ по Полтаве отреагировали и мировые лидеры. В частности президент США Джо Байден решительно осудил атаку и заверил, что Путин не выиграет эту войну. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

"Я решительно осуждаю это ужасное нападение. Это нападение является трагическим напоминанием о длительных и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит несгибаемо. для защиты своей страны", – сказал президент США.

Байден подчеркнул, что США будут ежедневно поддерживать Украину.

"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день и каждый день Соединенные Штаты поддерживают их", — заверил Байден.

Вражеская атака на Сумы

После обстрела Полтавы враг не остановился. Вечером 3 сентября российские оккупанты нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

“Предварительно, враг применил КАБ. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются”, – сообщили в Сумской ОВА.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ И СОТНИЕ РАНЕНЫХ. Удар по Полтаве: что там происходит?"

Напомним, Напомним, 4 сентября российская армия устроила обстрел Львова ракетами и дронами. Враг повредил жилые дома, автомобили. Погибли семь человек.

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