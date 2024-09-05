Румунія подарувала Україні систему Patriot

Україна отримає від Румунії систему протиповітряної оборони Patriot.

Відповідний указ після схвалення у парламенті опублікували на сайті президента країни Клауса Йоганніса.

Передавання Україні системи ППО підтвердив і очільник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він подякував за це.

"Дякуємо за Patriot", — написав Єрмак у Telegram, додавши емодзі прапора Румунії.

Крім того, стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв постачання вдосконаленої системи ППО IRIS-T для німецьких Збройних сил і підтвердив замовлення ще на п'ять систем, а також на додаткові 17 одиниць для України.

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