Зеленский сообщил, что с мобилизацией в Украине сейчас

Глава государства оценил успехи с мобилизацией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация проходит в соответствии с планом Генштаба ВСУ.
Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.
Зеленский ответил на вопрос журналиста, как оценивает успехи с мобилизацией в Украине.
"Мобилизация идет согласно плану и расчетам главкома и Генерального штаба. Сегодня это идет четко по плану", – сказал президент.
К слову, глава Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что в Украине выросло количество женщин, интересующихся военной службой.
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