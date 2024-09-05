Зеленский сообщил, что с мобилизацией в Украине сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация проходит в соответствии с планом Генштаба ВСУ.

Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.

Зеленский ответил на вопрос журналиста, как оценивает успехи с мобилизацией в Украине.

"Мобилизация идет согласно плану и расчетам главкома и Генерального штаба. Сегодня это идет четко по плану", – сказал президент.

К слову, глава Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что в Украине выросло количество женщин, интересующихся военной службой.

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