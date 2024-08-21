Путин уже совсем скоро будет вынужден объявить "тайную" мобилизацию — BILD

Россия готовится к скрытой мобилизации. Это становится очевидным на фоне многочисленных потерь, понесенных российской армией за последнее время, особенно после событий в Курской области.

Так считают редактор BILD Жанна Плауманн и военный аналитик издания Юлиан Репке.

По международным оценкам, с февраля 2022 года погибли от 110 до 140 тысяч российских военных.

Стремление Владимира Путина увеличить численность воюющих в Украине войск очевидно: мужчин привлекают высокими выплатами, на срочников оказывают давление, чтобы они подписывали контракты. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия увеличила численность своих войск в Украине с 400 тысяч человек в начале года до 600 тысяч на текущий момент, а до конца года планирует увеличить это количество до 800 тысяч военнослужащих.

Однако средства, которые есть у российских регионов для набора контрактников, заканчиваются.

"Назревает масштабная мобилизация. Есть предположение, что Путин может использовать наступление ВСУ в Курской области, чтобы призвать на службу больше россиян. Правда, сделать это, скорее всего, постараются "без официального объявления, тайно", — пишут Плауманн и Репке.

Напомним, Москва пытается защитить Курскую область от возможного украинского наступления, привлекая специалистов из других военных подразделений. Однако использование таких специалистов в качестве пехоты может оказаться неэффективным, говорит британская разведка.

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