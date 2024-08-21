Курс валют на 22 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 22 августа. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 5 копеек и составляет 41,29 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,29 (-5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,89 (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,71 (-2 коп.)
Ранее мы писали о том, что доллар продолжает щекотать нервы украинцев: после его удорожания в июле почти до 42 гривен за доллар и последующего за этим десятидневного падения курса, в начале августа американская валюта снова начала повышаться в цене.
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