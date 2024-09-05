Курс валют на 6 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 6 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 19 копеек и составляет 41,08 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,08 (-19 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,58 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,67 (+2 коп.)

Ранее мы писали о том, что доллар не спешит дорожать и последнюю неделю лета не стал исключением. Курс американской валюты снова пошел вниз, и еще больше приблизился к 41 гривне за доллар. Но наступила осень, время, когда тренд курса доллара обычно восходящий.

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