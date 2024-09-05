Астрологиня назвала рік, коли помре Путін

Астрологиня передбачила останні дні Путіна.
Астрологиня Поліна Павлова вирахувала рік, коли може померти російський диктатор Володимир Путін.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Поліна Павлова зауважила – жовтень буде для Путіна вкрай невдалим місяцем. Вона прогнозує, що саме від цього місяця почне працювати карма Путіна і він може отримувати покарання за свої злочини.
"Жовтень підірве його здоров'я. Просто стрес. Біля дня народження організм просідає, це вразливий момент", – сказала вона.
Астрологиня підрахувала, що російський диктатор може померти у віці 72 років.
"Давно писала про те, що 72 роки – це його термін давності. Його дата підходить. Цього року підходить його дата і навіть, якщо він не помре на свій день народження, то це може статись навіть навесні 2025 року. Для астрології найближчим часом – це пів року-рік", – сказала Поліна Павлова.
Астрологиня вважає, що дата народження Путіна реальна і диктатор, попри чутки, ще живий.
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