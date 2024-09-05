Астрологиня назвала рік, коли помре Путін

Астрологиня Поліна Павлова вирахувала рік, коли може померти російський диктатор Володимир Путін.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Поліна Павлова зауважила – жовтень буде для Путіна вкрай невдалим місяцем. Вона прогнозує, що саме від цього місяця почне працювати карма Путіна і він може отримувати покарання за свої злочини.

"Жовтень підірве його здоров'я. Просто стрес. Біля дня народження організм просідає, це вразливий момент", – сказала вона.

Астрологиня підрахувала, що російський диктатор може померти у віці 72 років.

"Давно писала про те, що 72 роки – це його термін давності. Його дата підходить. Цього року підходить його дата і навіть, якщо він не помре на свій день народження, то це може статись навіть навесні 2025 року. Для астрології найближчим часом – це пів року-рік", – сказала Поліна Павлова.

Астрологиня вважає, що дата народження Путіна реальна і диктатор, попри чутки, ще живий.

Читайте також: