Украина завоевала 15-е "золото" Паралимпиады-2024

Украина завоевала еще одну золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Наталья Николайчик стала чемпионкой по дзюдо в весе до 48 кг (категория J1).

В финальном поединке украинка победила японку Шизуки Хайнгай со счетом 11:0. Это первая медаль Украины в дзюдо на Паралимпиаде-2024.

На пути в финал Николайчик в четвертьфинале одолела Эмануэлу Масуру из Греции, а затем в полуфинале осилила бразильянку Росиклейда Силву де Андраде.

Для Натальи это третья Паралимпиада в карьере. На Играх в Лондоне-2012 и Токио-2020 она завоевывала бронзовые медали в весе до 52 кг.

Это 15-е "золото" Украины на нынешней Паралимпиаде и первое за восемь лет в дзюдо на Паралимпийских играх.

По состоянию на сейчас в копилке украинской сборной на Паралимпиаде в Париже уже 55 медалей: 15 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые.

Украина поднялась на шестое место в медальном зачете и идет пятой по количеству наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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