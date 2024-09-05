Україна виборола 15-те "золото" Паралімпіади-2024

Україна завоювала ще одну золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Наталія Ніколайчик стала чемпіонкою з дзюдо у вазі до 48 кг (категорія J1).

У фінальному поєдинку українка перемогла японку Шізукі Хайнгай з рахунком 11:0. Це перша медаль України в дзюдо на Паралімпіаді-2024.

На шляху до фіналу Ніколайчик у чвертьфіналі здолала Емануелу Масуру з Греції, а потім у півфіналі подужала бразилійку Росіклейду Сілву де Андраде.

Для Наталії це третя Паралімпіада в кар'єрі. На Іграх у Лондоні-2012 та Токіо-2020 вона здобувала бронзові медалі у вазі до 52 кг.

Це 15-те "золото" України на нинішній Паралімпіаді та перше за вісім років у дзюдо на Паралімпійських іграх.

Станом на зараз у скарбничці української збірної на Паралімпіаді в Парижі вже 55 медалей: 15 золотих, 18 срібних та 22 бронзові.

Україна піднялася на шосте місце в медальному заліку та йде п'ятою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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