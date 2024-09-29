Немецкая оппозиция считает, что союзники начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Лидер крупнейшей оппозиционной силы в Германии кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что победа Украины в войне никогда не была целью союзников.

Об этом говорилось в интервью Мертвецу BILD.

По его мнению, союзники Украины никогда не преследовали цель победу Киева над РФ.

"Я придерживался мнения, и канцлер сказал это в правительственном заявлении через три дня после начала войны, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине – он этого не говорил – не чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью", – сказал Мерц.

Однако, как он говорил, для него победа означает возобновление суверенитета над своей территорией.

"А Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы достаточно далеки от этого", – заявил он.

По словам Мерца, на сегодня, после двух с половиной лет войны, ситуация ужасная. Мерц подчеркнул, что они начали действовать слишком поздно и сделали мало.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о поддержке инициативы передачи Украине крылатых ракет Taurus, но на этот счет пока нет единства в правящей коалиции.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.