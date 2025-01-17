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Завдав понад 80 ударів сокирою: ветеран "СВО" вбив сусіда

Завдав понад 80 ударів сокирою: ветеран "СВО" вбив сусіда

Фото ілюстроване / Фото: pixabay.com

У суді чоловік визнав свою провину.

У Пермі ветеран "СВО" зарубав свого сусіда-слідчого. Його засудили до 17 років ув'язнення.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За інформацією правоохоронців, засуджений пенсіонер Росгвардії Олексій Головін відключив світло у квартирі Євгена Середкіна — начальника відділу Слідчого комітету Свердловського району Пермі. Коли той вийшов у під'їзд до електричного щитка, Головін зарубав його сокирою, завдавши 81 удару.

Зазначається, що Головін продовжував рубати потерпілого на очах його дітей, потім зателефонував за номером 112, повідомив про вбивство, дочекався приїзду поліцейських та написав з'явлення із зізнанням.

Засуджений служив у волгоградському СЗШР Росгвардії та брав участь у війні в Україні на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, російські військові, які приїхали з Маріуполя до Бердянська, вирішили відпочити у місцевому барі, де отруїлися.

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