Завдав понад 80 ударів сокирою: ветеран "СВО" вбив сусіда

У суді чоловік визнав свою провину.

У Пермі ветеран "СВО" зарубав свого сусіда-слідчого. Його засудили до 17 років ув'язнення.

Про це повідомили російські ЗМІ.

За інформацією правоохоронців, засуджений пенсіонер Росгвардії Олексій Головін відключив світло у квартирі Євгена Середкіна — начальника відділу Слідчого комітету Свердловського району Пермі. Коли той вийшов у під'їзд до електричного щитка, Головін зарубав його сокирою, завдавши 81 удару.

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Зазначається, що Головін продовжував рубати потерпілого на очах його дітей, потім зателефонував за номером 112, повідомив про вбивство, дочекався приїзду поліцейських та написав з'явлення із зізнанням.

Засуджений служив у волгоградському СЗШР Росгвардії та брав участь у війні в Україні на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, російські військові, які приїхали з Маріуполя до Бердянська, вирішили відпочити у місцевому барі, де отруїлися.

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