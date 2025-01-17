Чому сиплеться український фронт: відверте пояснення “Редіса” Прокопенка

Командир бригади "Азов" Нацгвардії України Денис Прокопенко вважає, що оборона на деяких ділянках фронту сиплеться не через відсутність фортифікацій чи нестачі людей, а через банальну відсутність навичок грамотного облаштування рубежів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Легендарний командир визнає, що на фронті дійсно є “такі ділянки, де і кінь не валявся” або де “змушують солдатів займати оборону в “кошачих туалетах”.

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“Там немає шансу просидіти і кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що “людей немає”, хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже “людей немає”, - зауважив він.

Однак, виходячи з власного досвіду, “Редіс” зробив висновок, що “проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу”.

“Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них “подумали” люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл! Навіть при наявності ресурсу, не знаючи фундаментальних азів організації та побудови оборони (ДЕ І ЯК копати?), стійкості не буде. Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір”, - наголосив він.

Полковник Денис Прокопенко запропонував ініціативним офіцерам звертатися у приватні повідомлення, пообіцявши особисто провести інструкторські-методичні заняття на власних прикладах щодо фортифікаційного облаштування рубежів оборони та організації оборонного бою.

Нагадаємо, Сили оборони України стримують наступ окупантів та вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території. Однак на сході росіяни тиснуть.

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