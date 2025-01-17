Почему сыпется украинский фронт: откровенное объяснение "Редиса" Прокопенко

Командир бригады "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко считает, что оборона на некоторых участках фронта сыпется не из-за отсутствия фортификаций или нехватки людей, а из-за банального отсутствия навыков грамотного обустройства рубежей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Легендарный командир признает, что на фронте действительно есть “такие участки, где и конь не валялся” или где “заставляют солдат занимать оборону в “кошачьих туалетах”.

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"Там нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Затем браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот же опорный пункт, но уже "людей нет", — отметил он.

Однако, исходя из собственного опыта, "Редис" заключил, что "проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса".

“Ответ очень прост. Офицеры перестали думать: или не научили, или за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогностировку местности того рубежа и на пушечный выстрел! Даже при наличии ресурса, не зная фундаментальных азов организации и построения обороны (где и как копать?), устойчивости не будет. Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор”, — подчеркнул он.

Полковник Денис Прокопенко предложил инициативным офицерам обращаться в частные сообщения, пообещав лично провести инструкторско-методические занятия на собственных примерах фортификационного обустройства рубежей обороны и организации оборонного боя.

Напомним, Силы обороны Украины сдерживают наступление окупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Однако на востоке россияне давят.

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