Какие самые распространенные народные приметы о зеркалах: стоит ли верить этим предрассудкам

Зеркало – это самая магическая вещь в домашнем обиходе, поэтому неудивительно, что с ним связано столько предрассудков и опасений.

Зеркало на протяжении многих веков служило незаменимым атрибутом всевозможных обрядов. Оно до сих пор используется колдунами для магии, но они призывают осторожно относиться к работе с зеркалами. Народные приметы также предостерегают от неправильного обращения с ними, чтобы не навлечь в свой дом беды. Итак, рассказываем, какие самые популярные приметы о зеркалах и стоит ли им верить.

Какие самые известные приметы о зеркалах: почему им нужно верить

Старые зеркала транслируют ту энергетику, которую накопили за многие годы. Если зеркало отражало болезни, ссоры и беду, то оно будет изливать негатив на новых жителей дома. Зеркало – это портал в загробные миры или иную реальность. Колдуны проводят обряды с зеркалом, чтобы вызвать «гостей» из потустороннего мира. Если разбить зеркало в плохом настроении, будет беда. Сколько обломков получилось, столько лет не будет счастья. Некоторые эзотерики считают, что беда будет сопровождать семь лет. Разбилось зеркало в автомобиле, возможна авария. Лучше в этот день никуда не выезжать. Нельзя смотреть в треснувшее зеркало, потому что трещина разорвет душу на части. Также могут возникнуть болезни, связанные с эмоциональным состоянием – паническая атака, тревожность и депрессия. Если зеркало упало, но не разбилось, это хороший знак: ваш дом защищен от негатива и бед, беспокоиться не стоит. Зеркало на входной двери будет аккумулировать положительную энергетику и наполнять дом счастьем и достатком. На дверь лучше повесить зеркало без острых углов. Нельзя долго смотреть в зеркало, потому что быстро будете стареть. Если хотите, чтобы вам постоянно везло, носите маленькое зеркальце в кармане. Не следует принимать зеркало в подарок – это к разлуке и невезению.

Считается, что к приметам нужно прислушиваться, потому что они являются результатом многолетнего опыта наших предков. Если ориентироваться на эту информацию, то можно избежать многих проблем в жизни.

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