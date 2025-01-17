Нанес более 80 ударов топором: ветеран "СВО" убил соседа

В суде мужчина признал свою вину.
В Перми ветеран "СВО" зарубил своего соседа-следователя. Его приговорили к 17 годам заключения.
Об этом сообщили российские СМИ.
По информации правоохранителей, осужденный пенсионер Росгвардии Алексей Головин отключил свет в квартире Евгения Середкина – начальника отдела Следственного комитета Свердловского района Перми. Когда тот вышел в подъезд к электрическому щитку, Головин зарубил его топором, нанеся 81 удар.
Отмечается, что Головин продолжал рубить потерпевшего на глазах его детей, затем позвонил по телефону 112, сообщил об убийстве, дождался приезда полицейских и написал явку с повинной.
Осужденный служил в волгоградском СОБР Росгвардии и участвовал в войне в Украине в начале полномасштабного вторжения.
Напомним, российские военные, приехавшие из Мариуполя в Бердянск, решили отдохнуть в местном баре, где отравились.
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