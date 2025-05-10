- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 2 мин
Туск пригрозил России: чем обернется отказ от перемирия
Туск заявил, что совместная мирная инициатива США, ЕС, Канады и Украины по прекращению огня является серьезным сигналом России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Россия не поддержит инициативу по перемирию, то мир окончательно увидит, кто стремится к миру, а кто — к войне.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции лидеров «коалиции желающих».
По его словам, предложение о прекращении огня, сформированное США, Европой, Канадой и Украиной, является «очень серьезным» и заслуживает должного ответа со стороны Москвы.
Туск подчеркнул, что такая инициатива, особенно в символический день, — это жест доброй воли со стороны Киева.
«Если Россия отвергнет это предложение, то уже никто не будет сомневаться, кто стоит за мир, а кто — за продолжение войны», — подчеркнул премьер Польши.
По его словам, готовность президента Зеленского начать переговоры является весомым жестом.
«Мы не знаем, оценит ли это агрессор, но мы все это запомним. Кто выступил с настоящей инициативой ради мира в таком особом дне, как сегодня», — отметил Туск.
Встреча «Коалиции желающих»: что известно
В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча лидеров стран «Коалиции желающих». По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться с 12 мая.
На встрече премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не вернется на путь мира в Украине, тогда последует ответ, который заставит РФ сесть за стол переговоров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон также предупредил российского диктатора о последствиях, если он откажется от прекращения огня.
Министр Андрей Сибига также сообщил о том, что после встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных усилий.