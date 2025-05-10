Туск пригрозил России: чем обернется отказ от перемирия

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Россия не поддержит инициативу по перемирию, то мир окончательно увидит, кто стремится к миру, а кто — к войне.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции лидеров «коалиции желающих».

По его словам, предложение о прекращении огня, сформированное США, Европой, Канадой и Украиной, является «очень серьезным» и заслуживает должного ответа со стороны Москвы.

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Туск подчеркнул, что такая инициатива, особенно в символический день, — это жест доброй воли со стороны Киева.

«Если Россия отвергнет это предложение, то уже никто не будет сомневаться, кто стоит за мир, а кто — за продолжение войны», — подчеркнул премьер Польши.

По его словам, готовность президента Зеленского начать переговоры является весомым жестом.

«Мы не знаем, оценит ли это агрессор, но мы все это запомним. Кто выступил с настоящей инициативой ради мира в таком особом дне, как сегодня», — отметил Туск.

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Встреча «Коалиции желающих»: что известно

В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча лидеров стран «Коалиции желающих». По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, которое должно начаться с 12 мая.

На встрече премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не вернется на путь мира в Украине, тогда последует ответ, который заставит РФ сесть за стол переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также предупредил российского диктатора о последствиях, если он откажется от прекращения огня.

Министр Андрей Сибига также сообщил о том, что после встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных усилий.

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