Туск оценил, насколько эффективно работают санкции против РФ

Санкции против РФ

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Санкции против России, вводимые европейскими государствами, работают. Если бы не они, ситуация была гораздо хуже.

Об этом на встрече "коалиции решительных" в Киеве сказал польский премьер Дональд Туск.

По мнению Туска, каждый, кто утверждает, что санкции бездействуют, так сознательно или бессознательно действует ради прекращения санкций в отношении России, а Россия этого только ждет.

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«Украина эффективно защищается прежде всего благодаря героизму своих солдат и всего украинского народа. Но знаем также, что помощь, широко плывущая от наших государств, от США, а также политика санкций, дали результаты. И сделала невозможным России победу в этой войне. В этой связи я отвергаю эту логику и такое мнение, что санкции ничего не дали», — подчеркнул он.

Он добавляет, что санкции оказались ключевым методом ограничения возможностей России.

«Ситуация России сегодня сложнее, чем Путин и пропаганда Кремля это показывают. Следовательно, содержание и там, где это возможно, усиление санкций будет, безусловно, работать и даст результат», — утверждает Туск.

Но политика санкций требует последовательности, терпения и единства всего блока государств, поддерживающих Украину.

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Ранее Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся.