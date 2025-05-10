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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Туск оценил, насколько эффективно работают санкции против РФ

Санкции – это действенный способ противодействия российской агрессии.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Санкции против РФ

Санкции против РФ

Санкции против России, вводимые европейскими государствами, работают. Если бы не они, ситуация была гораздо хуже.

Об этом на встрече "коалиции решительных" в Киеве сказал польский премьер Дональд Туск.

По мнению Туска, каждый, кто утверждает, что санкции бездействуют, так сознательно или бессознательно действует ради прекращения санкций в отношении России, а Россия этого только ждет.

«Украина эффективно защищается прежде всего благодаря героизму своих солдат и всего украинского народа. Но знаем также, что помощь, широко плывущая от наших государств, от США, а также политика санкций, дали результаты. И сделала невозможным России победу в этой войне. В этой связи я отвергаю эту логику и такое мнение, что санкции ничего не дали», — подчеркнул он.

Он добавляет, что санкции оказались ключевым методом ограничения возможностей России.

«Ситуация России сегодня сложнее, чем Путин и пропаганда Кремля это показывают. Следовательно, содержание и там, где это возможно, усиление санкций будет, безусловно, работать и даст результат», — утверждает Туск.

Но политика санкций требует последовательности, терпения и единства всего блока государств, поддерживающих Украину.

Ранее Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся.

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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