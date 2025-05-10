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Туск оценил, насколько эффективно работают санкции против РФ
Санкции – это действенный способ противодействия российской агрессии.
Санкции против России, вводимые европейскими государствами, работают. Если бы не они, ситуация была гораздо хуже.
Об этом на встрече "коалиции решительных" в Киеве сказал польский премьер Дональд Туск.
По мнению Туска, каждый, кто утверждает, что санкции бездействуют, так сознательно или бессознательно действует ради прекращения санкций в отношении России, а Россия этого только ждет.
«Украина эффективно защищается прежде всего благодаря героизму своих солдат и всего украинского народа. Но знаем также, что помощь, широко плывущая от наших государств, от США, а также политика санкций, дали результаты. И сделала невозможным России победу в этой войне. В этой связи я отвергаю эту логику и такое мнение, что санкции ничего не дали», — подчеркнул он.
Он добавляет, что санкции оказались ключевым методом ограничения возможностей России.
«Ситуация России сегодня сложнее, чем Путин и пропаганда Кремля это показывают. Следовательно, содержание и там, где это возможно, усиление санкций будет, безусловно, работать и даст результат», — утверждает Туск.
Но политика санкций требует последовательности, терпения и единства всего блока государств, поддерживающих Украину.
Ранее Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся.