Туск оцінив, наскільки ефективно працюють санкції проти РФ

Санкції проти РФ

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Санкції проти Росії, які запроваджують європейські держави, працюють. Якби не вони, ситуація була значно гіршою.

Про це на зустрічі «коаліції рішучих» у Києві сказав польський прем’єр Дональд Туск.

На думку Туска, кожен, хто твердить, що санкції не діють, так свідомо або несвідомо діє заради припинення санкцій щодо Росії, а Росія на це тільки чекає.

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«Україна ефективно захищається, насамперед, завдяки героїзму своїх солдатів і всього українського народу. Але знаємо також, що допомога, яка широко пливе від наших держав, від США, а також політика санкцій, дали результати. І унеможливила Росії перемогу в цій війні. У зв’язку з цим, я відкидаю цю логіку і таке думання, що санкції нічого не дали», — наголосив він.

Він додає: санкції виявилися ключовим методом обмеження можливостей Росії.

«Ситуація Росії сьогодні є складнішою, ніж Путін і пропаганда Кремля це показують. Отже, утримання і там, де це можливо, підсилення санкцій буде безперечно працювати і дасть результат», — стверджує Туск.

Але політика санкцій вимагає послідовності, терпіння і єдності всього блоку держав, які підтримують Україну.

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Раніше Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться.