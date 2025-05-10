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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Туск оцінив, наскільки ефективно працюють санкції проти РФ

Санкції — це дієвий спосіб протидії російській агресії.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Санкції проти РФ

Санкції проти РФ

Санкції проти Росії, які запроваджують європейські держави, працюють. Якби не вони, ситуація була значно гіршою.

Про це на зустрічі «коаліції рішучих» у Києві сказав польський прем’єр Дональд Туск.

На думку Туска, кожен, хто твердить, що санкції не діють, так свідомо або несвідомо діє заради припинення санкцій щодо Росії, а Росія на це тільки чекає.

«Україна ефективно захищається, насамперед, завдяки героїзму своїх солдатів і всього українського народу. Але знаємо також, що допомога, яка широко пливе від наших держав, від США, а також політика санкцій, дали результати. І унеможливила Росії перемогу в цій війні. У зв’язку з цим, я відкидаю цю логіку і таке думання, що санкції нічого не дали», — наголосив він.

Він додає: санкції виявилися ключовим методом обмеження можливостей Росії.

«Ситуація Росії сьогодні є складнішою, ніж Путін і пропаганда Кремля це показують. Отже, утримання і там, де це можливо, підсилення санкцій буде безперечно працювати і дасть результат», — стверджує Туск.

Але політика санкцій вимагає послідовності, терпіння і єдності всього блоку держав, які підтримують Україну.

Раніше Мерц пригрозив Росії санкціями, якщо мирні переговори проваляться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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