Украина ввела новые санкции против компаний из России и ее приспешников из трех стран

Украина объявила новый пакет санкций против компаний из России, Китая, Ирана и Узбекистана

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 мая, подписал указ, который вступает в силу по решению СНБО Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Согласно указу, санкции введены против 74 компаний из РФ, Китая, Ирана и Узбекистана, а также против 58 физических лиц.

Об этом говорится в указе №301/2025, опубликованном на сайте ОПУ.

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 мая 2025 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

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Указ президента вступает в силу с момента его публикации, то есть с сегодняшнего дня, 9 мая.

В списке попавших под новые санкции физлиц оказался ряд артистов и владельцев бизнеса. Среди них, например, Вадим Цыганов, муж и продюсер певицы Вики Цыгановой. Супруги Цыгановы активно поддерживают войну против Украины.

Среди бизнесменов — Юрий Чуркин и Петр Ващенко, возглавляющие станкостроительный завод «Форт» и завод «Униматик» соответственно. Оба предприятия поставляют высокотехнологичное оборудование для российской армии, которое используется в войне против Украины.

Напомним, YouTube заблокировал каналы Арестовича, Бондаренко и еще троих подсанкционных лиц. Теперь эти каналы больше не работают на территории Украины.

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