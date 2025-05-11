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Росія атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 11 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
Повідомляється, що пуски ударних БпЛА відбулися з Приморсько - Ахтарська, району Бердянська, району Гвардійського (Крим), а також зі Смоленської області РФ.
Наразі тривога оголошена у Запорізькій області.
"Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Раніше повідомлялося, що у заяві американського президента Дональда Трампа йшлося, що США закликають, в ідеалі, до 30-денного беззастережного припинення вогню.
Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.