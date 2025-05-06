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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками: є жертва

Росіяни ударили по Одеській області уданими дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Внаслідок російського удару по Одеському району 5 травня 2025 року пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники. 

В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. 

Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, минулої ночі росіяни випустили ракети та дрони по Україні. Зокрема, армія РФ атакувала Сумщину двома балістичними ракетами „Іскандер”-М/KN-23 із Курської області.

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