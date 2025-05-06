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Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками: є жертва
Росіяни ударили по Одеській області уданими дронами.
Внаслідок російського удару по Одеському району 5 травня 2025 року пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.
Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.
В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.
Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.
Як повідомлялося, минулої ночі росіяни випустили ракети та дрони по Україні. Зокрема, армія РФ атакувала Сумщину двома балістичними ракетами „Іскандер”-М/KN-23 із Курської області.