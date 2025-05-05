Погода на 6 мая: где в Украине ожидать дожди

Погода испортится / © Pixabay

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Во вторник, 6 мая, на Украине будет невысокая температура воздуха. В большинстве областей ожидается +10…17°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Пришла новая синоптическая неделя и принесла новую свежую воздушную массу. Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник возможны практически повсюду, только в юго-восточной части Украины — преимущественно сухо», — написала она.

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На юго-востоке Украины завтра предполагается +20…25°C, а в Луганской области до +27°C.

Погода в Киеве

В Киеве 6 мая есть вероятность небольшого дождя или будет просто висеть плотная облачность. Прохладно, днем максимально в пределах +14°C.

Синоптик также отметила, что в течение недели погода в Украине обещает быть свежей, но с периодическими дождями.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в течение недели — с 5 по 11 мая. Больше об этом читайте в новости.