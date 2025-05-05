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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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167
Время на прочтение
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Погода на 6 мая: где в Украине ожидать дожди

Синоптики обещают во вторник дожди на большей части территории.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © Pixabay

Во вторник, 6 мая, на Украине будет невысокая температура воздуха. В большинстве областей ожидается +10…17°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Пришла новая синоптическая неделя и принесла новую свежую воздушную массу. Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник возможны практически повсюду, только в юго-восточной части Украины — преимущественно сухо», — написала она.

На юго-востоке Украины завтра предполагается +20…25°C, а в Луганской области до +27°C.

Погода в Киеве

В Киеве 6 мая есть вероятность небольшого дождя или будет просто висеть плотная облачность. Прохладно, днем максимально в пределах +14°C.

Синоптик также отметила, что в течение недели погода в Украине обещает быть свежей, но с периодическими дождями.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в течение недели — с 5 по 11 мая. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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