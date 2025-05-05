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- Украина
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Погода на 6 мая: где в Украине ожидать дожди
Синоптики обещают во вторник дожди на большей части территории.
Во вторник, 6 мая, на Украине будет невысокая температура воздуха. В большинстве областей ожидается +10…17°C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Пришла новая синоптическая неделя и принесла новую свежую воздушную массу. Дожди из-за деятельности атмосферных фронтов во вторник возможны практически повсюду, только в юго-восточной части Украины — преимущественно сухо», — написала она.
На юго-востоке Украины завтра предполагается +20…25°C, а в Луганской области до +27°C.
Погода в Киеве
В Киеве 6 мая есть вероятность небольшого дождя или будет просто висеть плотная облачность. Прохладно, днем максимально в пределах +14°C.
Синоптик также отметила, что в течение недели погода в Украине обещает быть свежей, но с периодическими дождями.
Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в течение недели — с 5 по 11 мая. Больше об этом читайте в новости.