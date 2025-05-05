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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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170
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Погода на 6 травня: де в Україні очікувати дощі

Синоптики обіцяють у вівторок дощі на більшій частині території.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

У вівторок, 6 травня, в Україні буде невисока температура повітря. У більшості областей очікується +10…17°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Прийшов новий синоптичний тиждень і приніс нову свіжу повітряну масу. Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України — переважно сухо», — написала вона.

На південному сході України завтра передбачається +20…25°C, а на Луганщині до +27°C.

Погода у Києві

У Києві 6 травня є ймовірність невеликого дощу або просто висітиме щільна хмарність. Буде прохолодно, вдень максимально в межах +14°C.

Синоптикиня також зазначяила, що протягом тижня погода в Україні обіцяє бути свіжою, але з періодичними дощами.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода протягом тижня — від 5 до 11 травня. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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