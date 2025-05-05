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Погода на 6 травня: де в Україні очікувати дощі
Синоптики обіцяють у вівторок дощі на більшій частині території.
У вівторок, 6 травня, в Україні буде невисока температура повітря. У більшості областей очікується +10…17°C.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Прийшов новий синоптичний тиждень і приніс нову свіжу повітряну масу. Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично повсюди, лише у південно-східній частині України — переважно сухо», — написала вона.
На південному сході України завтра передбачається +20…25°C, а на Луганщині до +27°C.
Погода у Києві
У Києві 6 травня є ймовірність невеликого дощу або просто висітиме щільна хмарність. Буде прохолодно, вдень максимально в межах +14°C.
Синоптикиня також зазначяила, що протягом тижня погода в Україні обіцяє бути свіжою, але з періодичними дощами.
Раніше синоптики повідомили, якою буде погода протягом тижня — від 5 до 11 травня. Більше про це читайте у новині.