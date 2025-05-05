- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 6 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна укрепилась по отношению к валюте.
НБУ установил официальный курс валют на вторник, 6 мая. Доллар прибавил 11 коп., евро вырос на 23 коп., злотый - на 6 коп.
Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,60 (-10 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,18 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,03 (-3 коп.)
Напомним, стало известно, кто в Украине имеет право на пенсию по инвалидности без стажа. Люди с инвалидностью могут получить пенсию и без страхового стажа, но только в исключительных случаях.