Курс валют на 6 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на вторник, 6 мая. / © pixabay.com

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НБУ установил официальный курс валют на вторник, 6 мая. Доллар прибавил 11 коп., евро вырос на 23 коп., злотый - на 6 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

1 доллар США - 41,60 (-10 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,18 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,03 (-3 коп.)

Напомним, стало известно, кто в Украине имеет право на пенсию по инвалидности без стажа. Люди с инвалидностью могут получить пенсию и без страхового стажа, но только в исключительных случаях.

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