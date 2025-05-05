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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп прокоментував своє зображення в образі Папи Римського

Трамп заперечив, що зображення критикували католики як образливе

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не має "жодного стосунку" до зображення себе в образі Папи Римського.

Про це він заявив журналістам під час спілкування в Білому домі 5 травня, повідомляє РБК.Україна.

Зі слів Трампа, картинка - це не його рук справа. Президент каже, що фото насправді "хтось зробив і виклав до Інтернету".

"Це не я зробив. Я не маю уявлення, звідки це взялося. Можливо, це зробив штучний інтелект, але я про це нічого не знаю… Насправді, моя дружина вважає, що це мило, ха-ха", - розповів американський президент.

Трамп заперечив, що зображення критикували католики як образливе. Він також наголосив, мовляв, що це "жарт", а за негативними коментарями стоять "фейкові ЗМІ".

Нагадаємо, кілька днів тому президент США вирішив "стати" Папою Римським. Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, де він постає у вигляді понтифіка. Раніше американський лідер жартував, мовляв, “готовий стати новим Папою Римським”, що викликало цікавість.

Втім, фото Трампа у ролі Папи Римського розлютило єпископів. Зокрема, католицька конференція штату Нью-Йорк заявила, що такий вчинок президента США — недоречний, особливо в момент, коли католики оплакують Папу Франциска.

Папа Римський Франциск помер вранці 21 квітня. Смерть настала швидко внаслідок несподіваного інсульту. Суверенний понтифік не відчував надмірних страждань. В останні місяці перед смертю Франциск мав проблеми зі здоров’ям і переніс двосторонню пневмонію.

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