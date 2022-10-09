Вернидуб досі без перемог: "Кривбас" у меншості взяв очко проти "Минаю" в УПЛ

Весь другий тайм команда Юрія Вернидуба грала удесятьох.
"Кривбас" і "Минай" розписали нічию в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася без голів - 0:0.
Наприкінці першого тайму криворіжці залишилися в меншості. Камерунський захисник клубу Іван Дібанго заробив дві жовті картки та був вилучений з поля.
Незважаючи на чисельну більшість, "Минай" так і не зумів дотиснути "Кривбас" та вирвати перемогу. Як підсумок, нульова нічия.
Зазначимо, що команда Юрія Вернидуба ще не виграла жодного матчу в поточному розіграші УПЛ, тричі програвши та стільки ж разів зігравши внічию.
"Кривбас" - "Минай": турнірне становище після матчу
- "Кривбас" має 3 бали і перебуває на 15-му місці в турнірній таблиці УПЛ. "Минай" з 5 очками йде 11-м.
- У наступному турі підопічні Вернидуба зіграють з "Чорноморцем", а закарпатці протистоятимуть "Вересу". Обидва матчі відбудуться 14 жовтня.
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