Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия пообещала передать Украине Panzerhaubitze 2000 и MARSII: когда именно

Дата публикации
Просмотры
1107
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Германия пообещала передать Украине Panzerhaubitze 2000 и MARSII: когда именно

В ближайшие недели Украина получит германские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня.

В Минобороны Германии сообщили, что передадут Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII.

Об этом оборонное ведомство ФРГ сообщило 12 октября в рамках заседания в формате "Рамштайн".

"Встреча в формате "Рамштайн" в особое время: российские ракетные обстрелы и частичная мобилизация, фиктивные референдумы, украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель PzH2000 и MARSII будут переданы Украине", — говорится в заявлении.

Что известно о военной помощи от Германии

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T.

Уже 11 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T. Он добавил, что американские ЗРК средней дальности NASAMS  "уже едут".

ЗРК IRIS-T обладает очень мощными характеристиками, отметили в Воздушных силах ВСУ. Комплекс имеет хорошие радары и ракеты.

Встреча "Большой семерки": о чем удалось договориться и какую помощь ожидать

Встреча "Большой семерки": о чем удалось договориться и какую помощь ожидать

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1107
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация